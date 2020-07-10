اليونسكو: نشعر بالحزن والأسف بعد قرار تحويل "آيا صوفيا" لمسجد

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الجمعة، إنها تشعر بالحزن والأسف بعد قرار مجلس الدولة التركي بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد إسلامي.

كان مجلس الدولة التركي قد قرر اليوم الجمعة، تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد لأداء الصلوات فيه، وإلغاء قرار مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، بتحويله إلى متحف منذ 1934 وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وقالت جريدة "كرت" التركية، إن "اليونسكو" أدلت ببيان حول تحويل متحف آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد، قالت فيه: "نشعر بالأسف والحزن البالغ بشأن تحويل متحف (آيا صوفيا) إلى مسجد".

وفي وقت سابق اليوم أفاد المدير العام لمؤسسة اليونسكو، أودراي أزولاي، أن المؤسسة تراقب ما يحدث في متحف "آيا صوفيا" عن قرب، وأنه في حالة اعتزام أنقرة فتح المتحف للعبادة، سيجب عليها إعلام المؤسسة، على اعتبار أن المتحف ليس ملكًا للأتراك فقط، بل جرى إدراجه على قائمة التراث الثقافي العالمي منذ عام 1985.

يشار إلى أن "آيا صوفيا" صرح فني ومعماري موجود في منطقة السلطان أحمد، بمدينة إسطنبول، وجرى تحويله إلى مسجد مع الدولة العثمانية بعدما كان كنيسة في أصله، قبل أن يصبح متحفًا عام 1934.