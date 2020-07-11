متحدث النواب يُحيي المصريين لالتزامهم بتدابير كورونا: الإصابات تراجعت بفضل وعيكم

وجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة وللجيش المصري الأبيض بصفة خاصة على جهودهم الوطنية والكبيرة في مواجهة فيروس كورونا من أول يوم لبدء أزمة وباء كورونا.

وأكّد "حسب الله"، في بيان صادّر اليوم، أنَّ الحكومة نجحت باحترافية ومهنية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، متابعًا أنَّ الواقع أكّد للمصريين أنَّ العمل الجماعي للدولة كان منهاج عمل الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.

كما وجه "حسب الله"، تحية قلبية للمصريين على وعيهم الكبير والتزامهم الحقيقي بالتدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس، مؤكّدًا أنَّ سبب التراجع في عدد الإصابات بكورونا هو التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية تجاه وباء كورونا وزيادة الوعي.

حسب الله يعبر عن ثقته في وعي المصريين: واصلوا الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وناشد المتحدث باسم مجلس النواب، الشعب المصري الاستمرار في الالتزام بجميع التدابير الاحترازية" لمواجهة فيروس كورونا حتى ننجح جميعًا في القضاء على هذا الفيروس اللعين".

وأعرب عن ثقته التامة في وعي المصريين، مبينًا أنَّ "أكبر دليل على ذلك ماشاهدناه خلال المرحلة الماضية داخل مواقع العمل والإنتاج وداخل المساجد وداخل وسائل المواصلات وداخل الحقول والزراعات المصرية، من التزام الجميع بالتدابير الاحترازية وفي مقدمتها ارتداء الكمامات".