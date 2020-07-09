قبل تامر حسني.. نجوم طالتهم شائعات الإصابة بفيروس كورونا

انتشرت عدة شائعات خلال الفترة الماضية بشأن إصابة عدد من النجوم بفيروس "كورونا" المستجد، إلا أن معظهم خرج لينفي الأمر، وكان آخرهم الفنان تامر حسني الذي نفى ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب حسني عبر خاصية "الستوري" في حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" قائلاً: "أنا بخير يا جماعة الحمد لله، لكن هناك مواقع مزيّفة قائمة على الشائعات، وتختار يومياً شخصية للتركيز عليها، حتى إنهم يقومون بنشر أخبار مزيّفة على لسان مواقع كبيرة".

وقد طالت تلك الشائعات الفنان محمد حماقي، الذي خرج نافياً ذلك الأمر،"النهاردة جالتى رسائل كتير على الواتس آب.. أنا قولت أطلع أطمنكم بنفسى.. إن فى إشاعة بتقول..أنا عملت تحليل عن فيروس كورونا.. وإن فيه اشتباه بالفيروس.. ده مش حقيقى خالص.. أنا فى البيت والحمد الله كويس ومفيش مشكلة وأشكركم جدا على اهتمامكم".

كذلك الفنانة شيرين عبد الوهاب التى طالتها نفس الشائعات، بإصابتها بفيروس كورونا، ولكنها لم تخرج لتنفي مباشراً، واكتفت بظهورها مع زوجها الفنان حسام حبيب بفيديو خلال منزلهما، كما خرج شقيقها محمد عبد الوهاب لينفي الأمر بشكل واضح .

والأمر تكرر مع الفنان أمير كرارة، والذي لم ينفِ الأمر، ولكن طمأن الفنان أحمد صلاح حسني جمهوره من خلال تدوينة علي "تويتر" قائلاً، "أمير كرارة زي الفل! ليه ممكن واحد يفبرك إشاعة على واحد إن جاله كورونا دون دليل، ولمصلحة مين في ظل هذه الظروف".