تامر حسني لـ"الوطن": أنا بخير وإصابتي بكورونا شائعة

نفى النجم تامر حسني، ما تردد مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد تامر في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم الثلاثاء، أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، حيث وصف ما تردد في هذا الشأن بالشائعة.

يذكر أنه من المقرر عرض فيلم "مش أنا" لتامر حسني في عيد الأضحى، الفيلم إخراج سارة وفيق، بطولة حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، والفنان السعودي فايز المالكي، وقصة تامر حسني.

تدور أحداث فيلم "مش أنا"، حول معاناة الشاب حسن والذي يمر بحالة نفسية، فضلًا عن علاقته القوية بوالدته المريضة التي يعتبرها كل شيء في حياته، وحرصه الدائم على الجلوس معها أطول وقت دون غيرها.