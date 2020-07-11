تعليم "العمرانية" تحصد الـ7 مراكز الأولى في الصحافة المدرسية

أعلن بكساوي مصطفي بكساوي، مدير عام الإدارة التعليمية بالعمرانية بمحافظة الجيزة، عن حصد طلاب الإدارة الـ7 مراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الصحافة المدرسية للعام الدراسي "2019-2020".

ولفت أن الطلبة الفائزين هم "تسنيم محمد صلاح وفاطمة محمد فؤاد وسلمى سلامة زكريا وتسنيم بدر عبدالفتاح وسميرة محمود موسى ويمنى عادل محمد وياسمين عادل محمد".

وأشار بكساوي لـ"الوطن" إلى أنه سيتم تكريم جميع المشاركين والحاصلين على تلك المراكز تشجيعا لهم وحافزا لمختلف المدارس للتنافس في شتى الأنشطة والمسابقات، لافتا إلى أن جهود مديرية التربية والتعليم بالجيزة المتميزة تحت رئاسة خالد حجازي مدير المديرية في بذل الجهد والعطاء للحفاظ على ذلك المستوى والتطلع لحصد المزيد من المراكز المتقدمة.

وقال بكساوي إن الصحافة المدرسية تعد من الأنشطة المدرسية المهمة التي تحقق أهدافا تعليمية وتربوية كثيرة وتوفر للطالب متعة من نوع خاص وتؤدي في مجملها إلى ربط الطالب بواقعه ومجتمعه من خلال ممارسة لون من ألوان الإعلام المقروء، لافتا إلى أن الصحافة تلعب دورا مهما في الحياة المدرسية لأنها تغرس في الطالب روح البحث والتنقيب عن الخبر وأيضا تزوده بالجديد في الحياة اليومية وتدفع الطالب إلى المشاركة في الأحداث اليومية.

وأكد بكساوي على أهمية دور الإعلام في نقل الأحداث على المستوى العام، وخاصة في مجال التعليم لما له من دور هام وفعال في نقل الصورة الحقيقة للتعليم داخل المجتمع، والذي من خلاله يتم التفاعل مع أولياء الأمور وكل من هو مهتم بالعملية التعليمة والمنظومة التعليمية داخل المجتمع، لافتا إلى إن الإعلام المدرسي لعب دورا هاما في نقل الأحداث الهامة التي شهدتها الإدارة.