تحرير 9 محاضر تموينية لأصحاب المخابز ومحلات الجزارة في الحامول

نفذت إدارة تموين الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، اليوم، حملة تموينية على منافذ بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى المرور على المخابز، لضمان جودة الخبز المدعم، لحماية صحة المواطنين‫.‬‬

وأسفرت الحملة عن ضبط 60 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الـ 8 عنابر، وأبو سكين، والبنا الحامول، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير 4 محاضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما جرى تحرير 5 محاضر نقص وزن بناحية أبوعويضه الكفر الشرقي، والكفر الشرقي الحامول، والحندقوقة في الكفر الشرقي الحامول، والزعفران الحامول، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.