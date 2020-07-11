وفاة طبيب قلب في المحلة بكورونا

شهد مركز القلب التابع للمراكز الطبية المتخصصة بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، حالة من الحزن بعد وفاة الدكتور ياسر الشرقاوي، أخصائي عناية القلب إثر إصابته بفيروس كورونا.

من جانبه نعى الدكتور رضا نجم مدير مركز القلب، الطبيب الشاب، بقوله "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين"، مشيرا إلى أن وفدا من أطباء المركز حرصوا على تقديم واجب العزاء لأفراد أسرته لمواساتهم في رحيل الفقيد الذي كان يتميز بالأخلاق الحميدة.

من جانبه أكد الدكتور جمال شادي مدير مستشفى المحلة العام، أن الطبيب الشاب قد وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم حال تواجده داخل قسم العزل الصحي بالعناية المركزة.

وأشار "شادي" إلى أن الطبيب الراحل ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة التحاليل إيجابية. وجرى وضعه بالعزل الصحي بمستشفى المحلة العام حتى توفى متأثرا بإصابته بالفيروس، وجرى التحفظ على جثمانه لتسليمه إلى ذويه.