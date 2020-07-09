التنمية المحلية تسلم الغربية أول دفعة من معدات تدوير المخلفات

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تسليم محافظة الغربية أول دفعة من المعدات الجديدة الخاصة بمصنع تدوير المخلفات بدفرة، تنفيذا لبروتوكول التعاون الخاص بتطوير البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة بالمحافظات، بالتنسيق مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار شعراوي إلى أنّ الدفعة الأولى التي تسلمتها محافظة الغربية تنقسم إلى صيانة ورفع كفاءة بعض المعدات وتوريد معدات جديدة لرفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات داخل المحافظة، والعمل داخل مصنع دفرة بمحافظة الغربية بما يعود بالنفع على تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنّه شكّل لجنة برئاسة رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة وعضوية عدد من الجهات المعنية، بينها وزارات البيئة والإنتاج الحربي، لتسليم المعدات الخاصة بالقمامة والتي كان يتم صيانتها، وكذا تسليم المعدات الجديدة الخاصة بالمنظومة سواء المكابس والمقطورات والحفارات واللوادر وسيارات رفع المخلفات.

وقال شعراوي إنّ المعدات تتضمن توريد 4 سيارات مرسيدس قلاب سعة 20 طنا وسيارات (ماز) سعة 45 طنا لنقل المخلفات من محافظة الغربية إلى المدفن الصحي بالسادات لتحسين كفاءة عمليات النقل وتقليل عمليات التشغيل وتوريد 5 حفارات و3 لوادر و8 مقطورات قلاب و10 مكابس مفروزات خفيفة وحديدية، ومن المقرر تدريب السائقين على المعدات الجديدة، وتبدأ الجهة الموردة للمعدات الجديدة صيانة المعدات لمدة عامين بدلا من عام، أو 200 ألف كيلو متر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأضاف شعراوي أنّ الفترة المقبلة تتوالى عمليات تسليم المعدات الجديدة لباقي المحافظات حسب المخططات التي تم وضعها في هذا الشان.

وشدد الوزير على أنّ الحكومة تسعى في ظل متابعة من رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشكلات تراكم القمامة والتخلص الآمن منها، ووقف التدهور البيئي من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.