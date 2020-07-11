5 قرارات لنيابة الإسكندرية في واقعة غرق 11 شخصا بشاطئ النخيل

أصدر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، اليوم السبت، 5 قرارات عاجلة في واقعة غرق 11 شخصا في شاطئ النخيل بحي العجمي.

ووفقا لتحقيقات النيابة العامة، بلغ إجمالي عدد الغرقى بشاطئ النخيل- بحسب البلاغات الرسمية 11 غريقا، جرى استخراج 8 منهم، وما زال البحث جاريا عن 3 آخرين.

وتضمنت قرارات النيابة، التصريح بدفن الضحايا الـ8 وتسليم الجثامين لذويهم، واستعجال الأجهزة المعنية في البحث عن المفقودين.

وقررت النيابة العامة إغلاق شاطئ النخيل لأجل غير مسمى، وتعيين حراسة أمنية عليه، لمنع نزول أي مصطافين مياه البحر، حرصا على حياتهم.

وطلبت النيابة تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، واستدعاء المسؤولين عن إدارة الشاطئ لسؤالهم حول كيفية دخول المصطافين الشاطئ رغم قرار غلقه.

كانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أكدت أن عددا من المواطنين تسللوا إلى البحر بشاطئ النخيل فجر أمس بالمخالفة لقرار منع ارتياد الشواطئ، هربا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية التي تقوم بعملية الإخلاء على مدار اليوم، ما أدى لغرق بعضهم.