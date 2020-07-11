عاجل.. رئيس الأركان يحضر نشاطا تدريبيا لـ"حسم 2020" على الحدود الغربية

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل المناورة "حسم 2020" التي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

بدأت المرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات الهليكوبتر الهجومية لمراكز قيادة العدو، وذلك تزامنا مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ.

ونفذت الوحدات البحرية عدد من الأنشطة التدريبية في إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية غير النمطية، تضمنت تنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة، والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية، التي أصابت أهدافها بدقة، مما أجبرها على الهروب، وعدم تهديد التشكيل البحري.

كما نفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية إغارة ناجحة على هدف ساحلي، باستخدام الزوارق السريعة التي تم دفعها من حملة المروحيات من طراز "ميسترال"، بالإضافة إلى قيام إحدى بإطلاق صاروخ "عمق- سطح"، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عملية إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل، مع وصول وسائط الإبرار على الشاطئ تحت ستر الحماية الجوية، والحماية المحققة من عناصر الدفاع الجوي.

واختتمت الفعاليات بإطلاق الوحدات البحرية لعدد من صواريخ "الهاربون"، و"الهاربون المكبسل"، من المدمرات والغواصات.

كما نفذت عدد من الطائرات مجموعة من الضربات الجوية المركزة على الأهداف السطحية المعادية على الساحل، وتأمين عملية الإبرار المنفذة.

كما تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القوات التي تمكنت من الاستيلاء على رأس الشاطئ، وناقش القادة على مختلف المستويات على أساليب القتال، وأنسب أسلوب لتحقيق المهام في أقل وقت ممكن، وأقل خسائر ممكنة.

ونقل رئيس الأركان تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واعتزازهما بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة في المهام التي توكل إليهم.

تأتي تلك المناورة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، نظراً لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة.

حضر المرحلة قائدة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

https://www.youtube.com/attribution_link?a=QWZHy5VfLV-CAUPs&u=/watch%3Fv%3DX1IaJTjhapg%26feature%3Dem-uploademail