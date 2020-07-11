إزالة برجين على الأرض الزراعية بالغشام في الزقازيق

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ قرارات إزالة صادرة لبرجين مقامين على مساحة 302 متر دون ترخيص، على الأرض الزراعية بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق.

والعقاران مخالفان للاشتراطات البنائية والارتفاعات القانونية المسموح بها طبقاً لعرض الشارع بالمنطقة، ما يمثل خطراً داهماً لكونهما يتسببان في إعاقة دخول سيارات الأسعاف أو المطافئ إليها.

وقال محافظ الشرقية إن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مؤكداً أن الدولة قدمت مؤخراً عددا من القوانين الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين.

ومن جانبه، قال نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، إن رئاسة المركز شنت بالتنسيق مع قوات الأمن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة سنة 2019 لبرج مكون من 6 طوابق ومقام بالمخالفة على مساحة 152 مترا بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق.

ولفت إلى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة 2016 و2017 م لبرج آخر مُقام بالمخالفة على مساحة 150 مترا، ومكون من 8 طوابق بنفس المنطقة في حضور اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرفية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.