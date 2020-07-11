التفاصيل الكاملة لواقعة "طفل البلكونة" بالشرقية.. وقرار جديد بشأن الأب

صرفت الجهات الأمنية الأب المتهم بإجبار ابنه على الجلوس أعلى تندة بشرفة منزلهم بمدينة العاشر من رمضان، وتم حفظ المحضر بعدما تبين أن الطفل كان يحاول الهرب من المنزل.

وقال مصدر بمديرية التضامن بالشرقية، إن المديرية أرسلت فريق التدخل السريع إلى مدينة العاشر من رمضان لبحث واقعة إجبار "أب" لابنه على الجلوس أعلى تندة شرفة في الشمس الحارقة.

وكشف المصدر ملابسات الواقعة قائلا إن الطفل "ك" 10أعوام، كان يحاول الهرب من المنزل، عن طريق الخروج من الشرفة ولكن محاولته باءت بالفشل، وأن والديه لم يكونا متواجدين في المنزل أثناء ذلك وتم إنقاذه عن طريق الأب بعد عودته للمنزل فيما تم تصوير المقطع قبل تدخل الأب لإنقاذه.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الأب بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله طفل يجلس أعلى "تندة" شرفة بمدينة العاشر من رمضان.

وعلق العديد من الأهالي على المقطع قائلين إن أحد الأباء مقيم بالمجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان أجبر ابنه على الجلوس على التندة لفترة من الوقت معرضا إياه لأشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة، دون معرفة السبب وراء ذلك.

وأثار الفيديو حالة من الاستياء بين متداوليه الذين طالبوا بضبط الأب ومحاسبته لتعامله مع ابنه بهذه الطريقة حتى وإن كان يقصد معاقبته على خطأ ما.