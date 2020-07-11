رئيس جامعة الأقصر يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحانات

تابع الدكتور بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء سير امتحانات نهاية العام لطلاب السنوات النهائية بجميع كليات الجامعة، ذلك للاطمئنان على طلاب الجامعة والاطمئنان على سير الامتحانات.

وأكد بدوي، في تصريحات منه اليوم، بذل كل الجهد في سبيل حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين القائمين بعملية مراقبة اللجنة المختلفة بكافة الكليات إلى جانب تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة احتياجات الطلاب من كمامات وزجاجات مياه، حتى يتسنى للطلاب أداء الامتحانات بكل ارتياحية.