الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: إطلاق "مصر سات 2" سبتمبر 2022

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن أزمة كورونا المستجد "كوفيد 19"، لم تؤثر سلبا على سير الجدول الزمني المحدد للبدء في تجميع القمر الصناعي بمركز تجميع الأقمار الصناعية، أو موعد الإطلاق المقرر للقمر الصناعي "مصر سات 2"، لافتا إلى أن سبتمبر 2022 الموعد المحدد لإطلاق القمر الصناعي المصري "مصر سات 2"، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في تجميعه مطلع يوليو أو أغسطس 2021، وذلك بعد الانتهاء من متطلبات مركز تجميع الأقمار المصري.

وأضاف القوصي، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن مركز تجميع الأقمار سيكون جاهزا للعمل على تجميع القمر الصناعي نهاية يونيو 2021، لافتا إلى أن "مصر سات 2" أول قمر صناعي مصري سيتم تجميعه بمركز تجميع الأقمار المصري الجاري إنشاؤه بمدينة الفضاء المصرية.

والجدير بالذكر، أن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء، أوضح أنه تم الانتهاء من أعمال مراجعة التصميم المبدئي لمشروع القمر الصناعي "مصر سات-2" بعد مفاوضات أجريت بين الجانب المصري والجانب الصيني عبر الفيديو كونفيرانس على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، بحضور الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والمهندس تين ياي المسؤول عن المشروع من شركة كاسك، ويانغ شينغيان، مدير مصلحة شؤون التعاون الاقتصادي الدولي التابع لوزارة التجارة الصينية، بجانب خبراء من الجانبين.

وأوضح القوصي، أنه تم التوقيع على محضر الاجتماع، مما يمثل الانتهاء التام من أعمال مراجعة التصميم المبدئي للمشروع، وتم توقيع اتفاقية حول بدء تنفيذ مشروع "مصر سات 2"، لافتا إلى أنه قمر صناعي صغير وعالي الدقة، بين الصين ومصر بالقاهرة في سبتمبر من عام 2019".

"القوصي": "مصر سات 2" أول قمر صناعي يتم تجميع بمركز تجميع الأقمار الصناعية

ومن جانبه شهد السفير الصيني لياو لي تشيانغ، مشروع تعاون رئيسي آخر بين الجانبين في مجال الفضاء بعد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المدينة الفضائية المصرية، الذي من المتوقع أن يتم بدء العمل به في مطلع العام القادم، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ القمر الصناعي بفضل منحة من الحكومة الصينية، وسيطور من خلال العمل المشترك بين فريقي العمل الصيني والمصري، مضيفا أن القمر سوف يساعد مصر في خططها التنموية في العديد من المجالات.