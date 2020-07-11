الموعد والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلانتا اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب أليانز ستاديوم (تورينو)، لمشاهدة مباراة الإياب المرتقبة بين يوفنتوس وأتلانتا، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ32 لبطولة الدوري الإيطالي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها مواعيد مباراة يوفنتوس وأتلانتا، والقنوات الناقلة لها فيما يلي:

موعد مباراة يوفنتوس وأتلانتا

تنطلق مباراة يوفنتوس ضد أتلانتا في تمام الساعة 21:45 اليوم السبت الموافق 11 يوليو الحالي بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 23:45 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلانتا

ومن المقرر أن تذاع مباراة يوفنتوس ضد أتلانتا، عبر قنوات beIN Sports HD 4 ، beIN Sports FR HD 1.

ترتيب الفريقين في الدوري الايطالي

يدخل يوفنتوس المباراة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 75 نقطة، بينما يحتل أتلانتا المركز الثالث برصيد 66 نقطة.