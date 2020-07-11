تجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية و11 جديدة و5 صحف و3 قنوات

وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، على تجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة بيانات التغطية الإعلامية.

وقال الهيئة إنها وافقت على تجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات لـ 5 مؤسسات صحفية هي "الأهرام، المصري اليوم، الأهرام المسائي، دار المعارف ومجلة أكتوبر، وجريدة الفجر"، و3 قنوات فضائية هي "cbc، إكسترا نيوز، mbc مصر، وقناة ten".

وأوضحت أنها وافقت قبل ذلك على قبول 11 صحفية، و5 قنوات تلفزيونية، و7 مواقع الكترونية، بالإضافة إلى مجموعة عمل المركز الصحفى للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات.