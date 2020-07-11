8 مرشحين محتملين لـ"الشيوخ" يقدمون أرواقهم في الأقصر

تلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ، في محافظة الأقصر، برئاسة المستشار أيمن هدهد، رئيس محكمة الأقصر الابتدائية، أوراق 8 مرشحين محتملين، مع بدء الساعات الأولى من فتح باب الترشح اليوم السبت، والذي يستمر إلى يوم 18 من الشهر الحالي.

وقال المستشار أيمن هدهد، رئيس محكمة الأقصر الابتدائية، إن القاعة 1 مدني تلقت اليوم 8 طلبات ترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، حتى الآن منذ بدء التلقي.

وأضاف هدهد، أن لجنة استقبال طلبات الترشح، مكونة من رئيس المحكمة بصفته رئيسا للجنة، وعضوية مساعد المحكمة، ومستشار لتمثيل مجلس الدولة ومستشار ممثل للنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، حيث تبحث اللجنة مدى توافر الشروط والمستندات المعلن عنها ومراجعتها وإرسالها عقب ذلك إلى لجنة الفحص مرة أخرى والتأكد من استيفاء الشروط سالفة الذكر.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه جرى مراعاة الإجراءات الاحترازية تحسبا لفيروس كورونا، مثل ارتداء الكمامة والجلوس في أماكن متباعدة، إضافة إلى توفير 2 من الموظفين لإرشاد المرشحين لمكان تقديم الطلبات وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم.