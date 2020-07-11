ضبط دواجن ولحوم فاسدة في مول ومطعم شهير بالمنصورة

ضبطت حملة مشتركة من التموين والطب البيطري بالدقهلية اليوم، 560 كيلو جرام دواجن وسجق غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مول ومحل شهيرين بالمنصورة.

وبحسب بيان مديرية تموين الدقهلية، حررت الحملة محضرًا ضد "حسام ع. ش" صاحب مطعم "ر. ا" امتداد شارع جيهان بحي الجامعة لحيازته 500 كيلو دواجن غير مدون عليها أي بيانات تخص الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وحررت الحملة محضرًا ضد "محمود. أ. ه‍"، المسئول عن هايبر في حي الجامعة لحيازته 60 كيلو هانكات لعمل السجق غير مدون عليها بيانات وغير صالحة وجاري العرض على النيابة العامة.

ووجه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع للمواطنين.