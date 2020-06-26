ضبط 11 ميزان غير مدموغ في حملة تموينية بالأقصر

أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، شن حملات مكثفة على الأسواق بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ذلك لمراقبة الموازين بناحية شرق السكة الحديد بعد شكاوى المواطنين المتكررة من وجود مشكلات بالموزاين في تلك المنطقة.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه تم تشكيل لجنة مكبرة بالاشتراك مع مكتب الدمغة والموازين بالأقصر، وقامت الحملات بالمرور على الأسواق بناحية شرق السكة الحديد، بهدف التأكد من سلامة الموازين، حيث أسفرت تلك الحملة عن ضبط 11 ميزان غير مدموغ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وأعلن وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم خلال الفترة من 1 حتى 21 يونيو 2020، صرف سلع تموينية بمبلغ 39.95 مليون جنيه بنسبة 93% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

وأضاف أنه تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.7 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي لعدد 81315 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وكذلك صرف 54.8 مليون رغيف بلدي مدعم بالبطاقات التموينية بمعدل 2.61 مليون رغيف في اليوم، وصرف كمية قدرها 3054 طن دقيق مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين من مظلة الدعم، موضحاً أنه خلال المتابعات تم رصد انتظام حركة الأسواق والأسعار خلال الفترة الماضية وبالأسعار المناسبة وكذلك المواد البترولية والبوتاجاز بالأسعار الرسمية المقررة ودون أي معوقات.