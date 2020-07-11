استئناف عمل وحدة القسطرة القلبية في المستشفى الدولي بالأقصر

استأنف أطباء وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الأقصر الدولي العمل بعد توقف دام أكثر من ٣ أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة المرضى والأطقم الطبية.

وقال الدكتور محمد العقبي، رئيس وحدة القسطرة القلبية، إنه المستشفى أجرى 9 حالات من بينهم 4 حالات تركيب دعامات دوائية، و4 حالات قسطرة تشخيصية خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف "العقبي"، أن فريق وحدة القسطرة القلبية نجح في تركيب دعامة دوائية لمريض يعاني من انسداد بالشريان الأيمن وحالة جميع المرضى جيدة، خاصة بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد مكافحة العدوى وفحص الحالات جيدًا قبل الدخول، وتعقيم وحدة القسطرة بين الحالة والأخرى وبعد الانتهاء من العمليات، وذلك لحرص المستشفى على صحة وسلامة المرضى والعاملين بها.

وقال، إن المستشفى أجرت عملية جراحة قلب مفتوح، لاستبدال الصمام الميترالي للقلب لمريضة تبلغ من العمر 47 عامًا تعاني ضيقا وارتجاعًا بالصمام الميترالي، وتتلقى الخدمة الطبية الخاصة بها داخل الرعاية المركزة للقلب، وحالتها الصحية جيدة جدا.