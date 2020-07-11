رئيس التنمية الثقافية يتابع سير العمل بمبادرة "صنايعية مصر" بالفسطاط

أكد الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، على الانتهاء من جميع الإجراءات الوقائية والتعقيم بمراكز الإبداع التابعة، تزامنا مع عودة النشاط الفني والثقافي تدريجيا، خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل بمبادرة "صنايعية مصر" بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، بعد توقف المحاضرات العملية خلال فترة الحظر الماضية، والاكتفاء بالمحاضرات النظرية عبر الإنترنت (أونلاين)، تأتي المبادرة تماشيا مع سياسة الدولة في تنشئة جيل جديد من الصناع المهرة في مجالات الحرف التراثية، بهدف تعميق الهوية المصرية، بالإضافة إلى مساعدة الشباب على فتح مجالات عمل جديدة.

كما أعلن رئيس الصندوق، الإنتهاء من وضع جدول للدارسين والأساتذة ببيت العود العربي، لمراعاة نسبة الحضور للدورات، مع مراعاة الحفاظ على التباعد الاجتماعي في كل محاضرة، من إجمالي عدد الطلاب المسجلين في الدورات للمحاضرات العملية، وتوزيعها على أيام الأسبوع.

مع استمرار المحاضرات النظرية "أون لاين"، واسئناف دورات التعليم بمركز الحرية للإبداع بالاسكندرية على آلات: العود، الكمان، البيانو والجيتار، بالإضافة إلى ورش فنون الباليه، التى يقيمها المركز مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم.