اعترافات المتهم بقتل زوجته في الجيزة: فضلت اضرب فيها لحد مماتت

"قتلتها غصب عني.. كل شوية تطلب زيادة في مصروف البيت.. واتخناقنا مع بعض.. ضربتني على وشي.. مسكت السكينة وفضلت اضرب فيها لحد لما ماتت".. بهذه الكلمات أدلى موظف بجريمة قتل زوجته أمام رجال المباحث بمركز شرطة أوسيم، عقب إلقاء القبض عليه بعد رحلة هروب استمرت 10 أيام.

وأضاف صاحب الـ 37 عاما، في اعترافاته: "إنه متزوج من الضحية منذ 12 عاما، وأن زوجته كان تتشاجر معه باستمرار بسبب خلافات المنزل، ويوم الجريمة وقعت مشادة بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدي انتهت بقتل زوجته"، وعقب تسجيل اعترافات المتهم، أحيل إلى النيابة التي باشرت التحقيق.

وذكرت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم لديه طفلان، وأن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجته، بسبب خلافات على مصروفات البيت، تطورت إلى تشابك، ما دفع الزوج إلى التوجه للمطبخ، واستل سكينا وقتل المجني عليها.

وأضافت التحريات التي جرت بمعرفة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، أن المتهم ارتكب الواقعة وفرا هاربا، وتوصلت مباحث الجيزة إلى مكان هروبه وضبط وإحالته للنيابة.

وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وانتقلت إلى مكان الواقعة، وناظرت الجثة، وتبين أن المجني عليها 35 عاما، مصابة بطعنات، وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي؛ لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.