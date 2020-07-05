3 كلاب ضالة تقود المباحث لكشف جريمة قتل مقاول ودفنه في صحراء الجيزة

"3 كلاب ضالة".. كشفت عن جريمة قتل "بشعة" نفذها شابان، حيث بدأت الكلاب في نهش جثة مدفونة في صحراء أطفيح بالجيزة، وأبلغ رجال الشرطة، وانتقلت قوة أمنية من المباحث تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة، وبحضور النيابة العامة، وجرى انتشال جثة لشخص فى العقد الرابع من عمره متحلله، مما يشير أن القتل وقع من يومين ل 3 أيام، وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعى لتشريحها لبيان اسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

بينما كانت النيابة تعاين مسرح الجريمة.. كان هناك فريق من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء سامح الحميلى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تفحص بلاغات التغيب وتواصل فحص الكاميرات القريبة على الطريق للوقوف على ملابسات الواقعة، والعثور على أي مشاهدات للجناة في أثناء تنفيذ الجريمة.

وتبين من خلال الفحص والتحري أن الجثة لشخص متغيب قبل 48 ساعة، ويعمل في مجال المقاولات، ولديه خلافات مالية مع شخصين، وكان آخر ظهوره معهما قبل اختفائه، وعلى الفور جرى تحديد المشتبه فيهم، وبدأت القوات في تتبع خط سيرهما والهواتف المحمولة، وتبين أن آخر تحركات لهما كانت في مكان العثور على الجثة، وعلى الفور جرى استئذان النيابة العامة لضبطهما.

وانطلقت مأمورية من المباحث تحت قيادة المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث أطفيح، وتمكنمت القوات من ضبط المتهمين، واعترف الاثنان بقتل المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما، وأنهما استدرجا الضحية وقتلاه طعنا بالأسلحة البيضاء ودفناه في الصحراء، وجرى التحفظ عليهما، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.