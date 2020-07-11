كارول سماحة: ألبومي الجديد يضم 3 أغاني رومانسية

أعلنت المطربة كارول سماحة، أن ألبومها الجديد يضم 3 أغان رومانسية، وذلك بعد سؤال الجمهور عن إمكانية العودة للايقاع الهادئ، بعد أغنية "BonVoyage".

وكتبت كارول عبر توتير: "فيه 3 أغاني رومنسيات في الألبوم بيكملوا.. ومن يللي يحبن قلبك، ‏بس الطابع الإيقاعي والراقص، هيكون مسيطر بشكل كبير على مجمل العمل".

طرحت كارول مؤخرا كليب bonvoyage، من إخراج بتول عرفة، وجرى تصويرها خلال الأيام الماضية، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا.

وتصدر الكليب التريند في مصر ولبنان بسبب قصته التي جذبت الجمهور، التي تدور حول شك الحبيبة في حبيبها أنه يخونها مع امرأة أخرى لتكتشف في النهاية أنها شقيقته.