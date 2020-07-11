"التعليم" توضح طرق أداء طلاب مدارس اللغات لامتحان المواد المترجمة

وجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، بالالتزام بما ورد بكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة بأن الطالب المقيد على المدارس الرسمية أو الخاصة لغات يؤدي الامتحان في المواد المترجمة من خلال بوكليت باللغة التي درس بها ومترجم باللغة العربية وللطالب حرية الإجابة باللغة التي يرغبها.

وأكد رئيس عام الامتحانات على ضرورة تحرير محضر إثبات حالة بجميع ما يتم باللجنة وأهمها محضر بمرض الطالب أو الطالبة، وعدم قدرته على استكمال الامتحان ويوقع من المسؤول الصحي باللجنة، ومحضر بأسماء الطلاب الذين حضروا متأخرين بعد الساعة التاسعة، وقبل الساعة العاشرة ولم يسمح لهم رئيس اللجنة بالدخول.