خبير طاقة: الشركات العالمية أشادت بسرعة بناء محطات الكهرباء في مصر

قال المهندس أيمن هيبة، عضو جمعية الطاقة المتجددة وخبير الطاقة، إن التحضير لإنشاء محطة للكهرباء كان يستغرق عاما أو عامين إلى أن يتم طرح مناقصة وترسيتها على مقاول، وتدبير الأموال اللازمة، موضحا أن الاعتمادات والتنفيذ يستغرق 4 سنوات، ولكن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي مختلف تماما عن ذلك حيث اختصر الإجراءات الزمنية فضلا عن اختصار مراحل التنفيذ، وهو ما أشادت به الشركات العالمية التي نفذت المحطات العملاقة في مصر.

وأضاف "هيبة"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أنه جرى توفير 25 ألف ميجا منذ 2014 وحتى اليوم، وهو ما يقارب ما كان موجودا في السنوات الماضية كاملة، ما رفع الاحتياطي الموجود من الطاقة الكهربائية في مصر إلى 20% وهو ما يقارب بالمعدلات العالمية.

وأوضح أن هناك طفرة حدثت أبرزها توفير 14 ألف و400 ميجا بعد التعاون مع الشركة الألمانية لإنشاء 3 محطات عملاقة بالبرلس وبني سويف والعاصمة الجديدة، إضافة إلى تجديد وتحديث المحطات الأخرى بالتوازي.

وأشار إلى قطاع الطاقة في مصر مستعد لتوفير الطاقة الكهربائية لأي مصنع، لافتا أن هناك زيادة سنوية طبيعية نمو في استهلاك الكهرباء نتيجة للزيادة السكانية والاستثمارات الصناعية، موضحا أن هناك دراسة تشير إلى أنه إذا كان متوسط النمو السكاني السنوي في حدود 5% فنحتاج في عام 2034 إلى قدرات مركبة في حدود 70 جيجاوات، لافتا إلى أن القدرات المركبة في 2020 وصلت 50 جيجاوات، ما يدل إلى أننا سنحتاج في المستقبل للفائض.