محافظ الإسكندرية عن غرق 11 بـ"النخيل": الشاطئ ده كل سنة تحصل فيه مصيبة

قام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، بجولة تفقدية لشاطئ النخيل المعروف بـ "شاطئ الموت" بحي العجمي، وذلك لمتابعة جهود انتشال الغرقى ومنع تكرار الحادث الذي وقع أمس.

ولقي 11 شخصًا مصرعهم غرقًا، فجر أمس، بشاطئ النخيل، وجرى استخراج 9 جثث حتى الآن، ومازال البحث جاريًا عن جثتين أخريين.

وانتقد المحافظ في تصريحات له خلال الجولة، مخالفة بعض المواطنين لقرارات غلق الشواطئ، والإصرار على ارتياد الشاطئ فجرًا في غياب المسؤولين والمنقذين ما يعرض حياتهم للغرق.

وقال منفعلًا "ما حدث أمر مرفض ولن يتكرر.. الشاطئ ده كل سنة فيه مصيبة بتحصل فيه.. 16 حالة غرق في شواطئ الإسكندرية في يوم واحد".

وأمر المحافظ بعمل أسوار تفصل بين الشاطئ والعقارات، لإحكام السيطرة عليه، وكلف اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وجمعية 6 أكتوبر والأمن بحراسة الشاطئ، وإحكام السيطرة على الشوارع المؤدية له بمدينة 6 أكتوبر وعددها 37 شارعًا.