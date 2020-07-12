أنشأ صندوقا لمساعدة مسرحيي لندن.. من هو المخرج سام ميندز؟

لم يكتف بما قدمه للفن وقرر مساعدة أبناء مهنته في واحدة من الأعتى الأزمات التي يواجهونا جراء الوباء اللعين، نتحدث عن المخرج البريطاني سام ميندز الحاصل على جائزة أوسكار، الذي لم يروق له تعرض الكثيرين للخسائر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فأنشأ صندوقا لمساعدة عمال المسرح المتأثرين بسبب تفشي الفيروس وتوقف العروض وإغلاق المسارح.

وخلال التقرير التالي نسلط الضوء على مسيرة سام ميندز في عالم الفن.

ولد سام ميندز 1 أغسطس 1965، وأول عمل من إخراجه كان عام 1993، وهو الفيلم التلفزيوني Cabaret.

بعدها في عام 1999، أخرج "ميندز" واحد من الأفلام المميزة، الذي لاقي إشادات من قبل النقاد والجمهور، وهو American beauty.. وهو من تأليف Alan Ball، وبطولة كيفين سبيسي.

وترشح فيلم American beauty لـ 8 جوائز أوسكار، حصد منها 5، بينها أفضل مخرج لسام ميندز.

وخلال مشواره الفني ترشح سام ميندز لجائزة جولدن جلوب 3 مرات حصد منها 2، وترشح لجوائز بافتا 7 مرات وحصد منها 4.. بالإضافة لحصده عدد من الجوائز الأخرى.

وفي عام 2002، أخرج سام ميندز فيلم Road to Perdition، من بطولة توم هانكس، وترشح الفيلم لـ 6 جوائز أوسكار وحصد واحدة.

وفي عام 2005 أخرج فيلم Jarhead من بطولة جيك جيلنهال، جيمي فوكس، لوكاس بلاك.

وفي عام 2008 أخرج Revolutionary Road من بطولة ليوناردو دي كابريو، وكيت وينسلت، وترشح الفيلم لـ 3 جوائز أوسكار.

ثم أخرج أفلام Away We Go، Skyfall وSpectre حتى أخرج عام 2019، فيلم الذي ترشح لعدد كبير من الجوائز 1917. وترشح الفيلم لـ 10 جوائز أوسكار، حصد منها 3.

وحصد سام ميندز عن فيلم 1917 عددا من الجوائز منها بافتا، جولدن جلوب، وجائزة نقابة المخرجين الأمريكيين وهي الجائزة التي حصل عليها عن فيلم American beauty أيضا.

وبجانب نجاح سام ميندز في الإخراج، شارك أيضا في إنتاج عدد من الأعمال المميزة وصل عددها إلى 17.