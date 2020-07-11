عاجل.. عدم قبول دعوى ترحيل مراسلة "BBC" خارج البلاد 

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بترحيل أورلا جيورين المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة، ومعدة برامج بقناة الـ"BBC" إلى خارج البلاد.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28023 لسنة 72، وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.

وقال "صبري" في دعواه، إن "هيئة الإذاعة البريطانية BBC، بثَّت تقريرا كاذبًا، أعدته "جيورين"، ووصف القناة بأنها "عميلة تعمل ضد مصر وتتعمد نشر أخبار عارية من الصحة" عن اختفاء الفتاة "زبيدة" قسريًا، عبارة عن لقاء مع والدتها قالت فيه وادَّّعت كذبا، أن ابنتها اعتقلت وهي بالقرب من إحدى التظاهرات الإخوانية التي لم تشارك بها عام 2014، ومكثت في السجن 7 أشهر دون محاكمة، وتعرضت للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي من قِبَلْ عناصر الشرطة".