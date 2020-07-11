توريد 134 ألفا و540 طن قمح وغلال في الغربية

أعلن محافظ الغربية، اليوم، توريد 134 ألفا و540 طنا و345 كيلو من الأقماح والغلال بصوامع وشون المحافظة، منذ بدء موسم التوريد خلال منتصف شهر أبريل الماضي.

كما وجه محافظ الغربية في تعليماته إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء بالتنسيق الكامل مع مسؤولي وقيادات الإدارات الزراعية بالضرورة تيسير توريد الأقماح، والغلال لكل المزارعين حفاظا على الصالح العام.

من جانبه أوضح المهندس علي بيومي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن وارد اليوم بلغ 388 طنا و744 كيلو، وجرى توريد 75 طنا و638 كيلو للمطاحن، و313 طنا و106 كيلو للبنك في ضوء الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل تبلغ 130 ألفا و703 أفدنة بعد التدقيق.