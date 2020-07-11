حمو بيكا لوفاء عامر: أختي الكبيرة اللي بعشقها

استقبلت الفنانة وفاء عامر، مطرب المهرجانات حمو بيكا، في منزلها بالقاهرة. ونشر "بيكا" صورة له رفقة وفاء عبر صفحته بموقع "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "أختي الكبيرة اللي بعشقها".

كانت مجلة بيلبورد العالمية، وضعت تصنيفا لأكثر وأهم المطربين الأفارقة، انتشارا واستماعا في القارة الأفريقية، على حسب عدد الاستماع لهم، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

تصدر تلك القائمة، مغني المهرجانات المصري حمو بيكا بنسبة استماع وصلت إلى مليار مرة مشاهدة، متفوقا على المطرب المغربي سعد لمجرد، الذي حل ثانيا بـ868 مليون استماع، وفي المركز الثالث الجزائري سولكينج، ثم عمرو دياب بـ787 مليون مرة استماع، عبر موقع "يوتيوب".

وحلت أغنيات محمد رمضان في المركز الخامس، ثم حسن شاكوش، شيرين عبدالوهاب، ثم الفنان تامر حسني، ومحمد حماقي، وجاء الجزائري الشاب خالد في المركز الحادي عشر.