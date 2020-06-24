بعد تخفيف الإجراءات السبت.. حمو بيكا لجمهوره: ربنا بيحبني

وجَّه حمو بيكا، مغني المهرجانات، رسالة لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "أنا بحبكم، ولما قولت الحظر هيتفك يوم السبت، مكنتش بكذب، فعلا الحظر هيتفك يوم السبت، وطلعت قد كلامي معاكم أهو، ويا ريت بعد كده تسمعوا كلامي عشان ربنا بيحبني".

كما وجه "بيكا"، خلال فيديو نشره على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، تحية للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والقوات الجوية ووزارة الداخلية، قائلًا: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. المصريين جاهزين معاكم على أي حاجة".

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كوميكس وفيديوهات لمطرب المهرجانات حمو بيكا، والتي يتنبأ فيها بزوال فيروس كورونا، وعودة الحياة لطبيعتها يوم السبت بدون أن يحدد من أي أسبوع.