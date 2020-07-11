عاجل.. انتشال الجثة العاشرة من ضحايا شاطئ النخيل بالإسكندرية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، اليوم السبت، في انتشال جثة غريق من ضحايا شاطئ النخيل بحي العجمي، والذي يعرف بـ "شاطئ الموت"، ليصل عدد الجثامين التي اُنتشلت من المياه حتى الآن إلى 10جثث.

وقال مصدر أمني، إن الجثة جرى انتشالها من أمام شاطئ السلام المجاور للنخيل، والذي يقع على بعد كيلو متر من موقع الغرق، موضحًا أن الجثة لشخص يُدعى إسماعيل سعيد 17 عامًا، ويقيم بمحافظة البحيرة.

وأوضح أن أسرة الغريق تعرفت عليه، وجرى نقله إلى مشرحة الإسعاف، مشيرًا إلى أنه جاري البحث عن الغريق الحادي عشر في مياه البحر.

كان 11 شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا، فجر الجمعة، بشاطئ النخيل بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بمنع ارتياد الشواطئ في ظل جائحة كورونا.