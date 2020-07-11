حماية المستهلك: غرامة عدم إعلان السعر تسري على الشركات وصفحات البيع

قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون يلزم أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، مشددًا على أن ذلك حق للمستهلك.

وأشار فى تصريحات له، إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لعام 2018، مشددا بضرورة توافر سعر المنتج خلال العرض، ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة، التي تبدأ من 10 آلاف جنيها، وحتى مليون جنيه، التي تنص على "أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر، ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وأضاف أن هذا القانون يسري على مواقع الشركات الكبرى، وصفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي.