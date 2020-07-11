قبل انطلاق تصوير "لؤلؤ".. مي عمر تخضع لتدريبات مكثفة على الغناء

تستعد الفنانة مي عمر، لخوض أولى تجاربها من حيث البطولة المطلقة في عالم الدراما، من خلال مسلسل لؤلؤ، الذي من المقرر انطلاق تصويره في شهر أغسطس المقبل.

وتخضع مي عمر، لتدريبات مكثفة على الغناء والحركات الراقصة، خصوصا أنها تجسد خلال المسلسل، دور مطربة تجيد الاستعراضات.

مسلسل لؤلؤ، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام، ومن المقرر أن يشارك في العمل، عدد من النجوم، أبرزهم نيرمين الفقي، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، إدوارد، نجلاء بدر.

وشاركت مي عمر، في شهر رمضان الماضي، الفنان ياسر جلال، وأحمد صلاح حسني، مسلسل الفتوة، بطولة نجلاء بدر، رياض الخولي، أحمد خليل، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.

وقدمت مي عمر، عدد من الأعمال الدرامية، منها ريّح المدام، مع أحمد فهمي وأكرم حسني، ومسلسل الأسطورة مع محمد رمضان، و مسلسل ولد الغلابة مع أحمد السقا.