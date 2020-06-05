هكذا احتفلت مي عمر بعيد ميلاد والدتها

وجهت الفنانة مي عمر رسالة لوالدتها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها، ولكنها تغيب عن الاحتفال به معها بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ونشرت "مي" صورة لها عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" وعلقت: "النهارده عيد ميلاد مامتي ودي أول مره مانحتفلش مع بعض واحتفالنا كان مكالمة فيديو، بحبك يا أمي وصعب أوي منكنش مع بعض في يوم زي ده. ربنا يخليكي لينا ويحفظ أهالينا جميعا".

وشاركت مي عمر في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "الفتوة" والذي لاقى نجاحا كبيرا، وشارك في بطولة المسلسل ياسر جلال، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر، وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي