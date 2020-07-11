محافظ الإسكندرية يوجه بإنشاء سور وبوابات تأمينية بطول شاطئ النخيل

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة إلى المسؤولين بجمعية 6 أكتوبر، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، للبدء الفوري في إنشاء سور وبوابات تأمينية على طول شاطئ النخيل، لمنع دخول المواطنين إلى الشاطىء ومنعهم من النزول بمياه البحر، خاصة أن مساحة الشاطىء كبيرة، ويتواجد في حدوده 37 شارعًا مفتوحًا على المنطقة السكنية.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من أعمال السور على وجه السرعة.

وكلف المحافظ المسؤولين بتكثيف الحراسات التأمينية، وزيادة عمال الإنقاذ، وتكليف مشرفين بالتواجد على الشاطئ المغلق من صلاة الفجر حتى الغروب لمنع وتفريق أي تجمعات، إضافة إلى تواجد مسؤولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وقوات أمن الشرطة، لمنع أى تجمعات أو النزول إلى مياه البحر.

وأعرب المحافظ عن استيائه عن واقعة الأمس التي شهدت غرق 11 شخصًا، قائلًا "إن ما حدث أمر مرفوض تمامًا، ولن نسمح بتكراره مرة أخرى، ولابد من أإحكام السيطرة النهائية على الشاطيء".

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الإسكندرية، اليوم، بشاطئ النخيل بحي العجمي، للوقوف على الوضع الحالي ومتابعة جهود انتشال الغرقى.