أستاذ علم نفس: المتحرش جبان ويخشى الفتاة القوية

قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، إن المتحرش دائما ما يتسم بـ"الجبن"، ويجب على الفتيات أثناء سيرهن في الشوارع، أن يتسلحن بقوة النقس وعدم التراجع.

وأضافت "خضر"، خلال مداخلة لها عبر "سكايب" ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أن اصطناع مظاهر القوة في الطريق، يؤدى إلى ابتعاد المتحرشين عنهن، وذلك لأن المتحرش دائما ما يخشى من الفتاة القوية، ويتجنبها في مثل تلك الأفعال، موضحة أنه يجب على الأسرة تقوية أنفس بناتهن، وتربية أبنائهم، على عدم التحرش بالفتيات في الشوارع، كونه فعل غير حميد.

وأكدت أن بيان الأزهر الشريف في هذا الشأن، هو دور عظيم لم يعتاد عليه الكثير من المسلمون في مصر، على مثل ذلك التنديد الواضح والعلني.