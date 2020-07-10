سعاد صالح: التكدس في منزل واحد قد يؤدي لحدوث تحرش وزنا محارم

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن قضية التحرش ليس لها علاقة بملابس المرأة وتعتبر قضية أخلاقية.

وأشارت "صالح"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن التربية في الماضي كان لها تأثير كبير في تفكير الرجال، حيث كانوا ينظرون للمرأة، على أنها أخته أو ابنته أو زوجته.

وأشارت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إلى أن المدارس المشتركة، تفرز أطفالا أسوياء، يعتادون على التعامل مع الفتيات كأخت وزميلة، معتبرة أن التكدس في منزل واحد، قد يؤدي لحدوث حالات تحرش وزنا المحارم.