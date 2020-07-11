"حماية المستهلك": مهلة 48 ساعة للشركات للإعلان عن أسعار منتجاتها

تحدث الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، على قرار فرض غرامة مليون جنيه لـ"المواقع التجارية" المستخدمة جملة "السعر على الخاص"، قائلا: إن القانون ألزم الشركات بإعلان سعر المنتج.

وأضاف "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن السعر يجب أن يكون معلن وشامل، ومن حق المستهلك أن يعرف السعر بناء على القانون، قائلا: إن الجهاز حذر شركات كبرى تقوم بذلك "كأنه سر حربي".

وأوضح أن الغرامة تبدأ من 10 آلاف وحتى مليون جنيه، لمن لن يعلن عن سعر المنتج، قائلا: "نحذر الشركات، مهلة 48 ساعة، وإن لم يتلزموا سيتم إبلاغ النيابة".

وأكد الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون يلزم أى جهة أو أى كيان، يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، مشددا على أن ذلك حق للمستهلك.