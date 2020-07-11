الصحة: نستعد لحدوث طفرة في المواليد بعد جائحة كورونا

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إن مصر بها قوة شرائية كبيرة، إذ أن 61% من عدد السكان في مصر، ما بين سن 14 و65 عاما، وهذا السن يعد القوة الإنتاجية الدافعة في أي دولة، لافتا إلى أن التحول الديمجرافي، يكون مختلف من دولة إلى أخرى، وتستمر لمدة معينة ثم تنتهي.

وأضاف "توفيق" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، التحول الديمجرافي هو المحرك الأساسي للعديد من الدوائر ويستفاد منها، لكن بشروط محددة، وهي التعليم والصحة، بحيث يتم ربط التعليم وخرجاته بسوق العمل، وإدخال التكنولوجيا في مجال التدريب والتنوع في أنواع المهارات الموجودة والعناية بالفئة العمرية التي نحتاجها، ولا سيما مرحلة الشباب.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية، عبء على الدولة، لكن في الوقت نفسه، يمكن الاستفادة منها لخدمة الاقتصاد الوطني بفرض سياسات وتغيير في منهجية التعليم والرعاية الصحية، نستطيع الاستفادة منها، موضحا أن مشكلة الفيروسات أنه يتبعها طفرة في المواليد، لكن لا تحدث بعدها بشكل مباشر ولكن بعد 3 أو 4 سنوات.

وأوضح أن الوزارة تستعد لطفرة من المواليد بعد جائحة كورونا، وذلك من خلال التوعية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة والرعاية الصحية، وأن يكون هناك نوع من أنواع حالات الطوارئ للنظام الصحي، بحيث يتم تجنب طفرة في المواليد.