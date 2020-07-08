نائب: أزمة كورونا زادت تعقيد الزيادة السكانية

قال فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم في مجلس النواب، إنّه رغم انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، إلا أنّ الزيادة السكانية في مصر مستمرة بمعدلات ثابتة، في تحد لتفشي الوباء العالمي، وهو ما أكدته وزارة الصحة من خلال التحذير مما أطلق عليه "طفرة المواليد"، بسبب جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ويعتبر النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم.

وأوضح أنّ المشكلة السكانية في مصر معقدة ولها أبعاد عدة، أهمها ارتفاع معدل النمو السكاني، فعدد سكان مصر كان يتضاعف كل 50 سنة، وأصبح يتضاعف كل 27 سنة، وعدد السكان الآن تجاوز 100 مليون داخل مصر، فضلا عن أكثر من 10 ملايين خارج مصر، والإحصائيات تؤكد أنّ كل 15 ثانية يتم وضع مولود أي كل دقيقة 4 مواليد بمعدل كل ساعة 240 مولودا، وفي اليوم 5760 مولودا، وفي السنة نحو 2،200 مليون، وفي مصر الآن معدل النمو الاقتصادي 5،4 بينما معدل النمو السكاني هو 2،5 وهو يتضح أنّنا نعاني من مشكلة، ويتطلب الأمر العمل على خفض معدل النمو السكاني وزيادة في معدل النمو الاقتصادي.

وأكد أنّ الزيادة السكانية تحتاج لسيطرة ويجب الحفاظ على البيئة، والفيروسات تقوى مع التلوث وهذه نقطة يجب الحذر منها، لافتا إلى أنّ فيروس كورونا يمكن السيطرة عليه، لكن الفيروس القادم سيكون أصعب، مطالبا بزيادة الجهود المبذولة حاليا في مجال تنظيم الأسرة.