إغلاق قاعدتين أمريكيتين في جزيرة يابانية بعد رصد 61 إصابة بكورونا

أغلقت القوات الأمريكية، قاعدتين تابعتين لسلاح مشاة البحرية "المارينز" في جزيرة أوكيناوا اليابانية، إثر تأكيد 61 حالة إصابة بفيروس كورونا بين أفرادهما هذا الأسبوع، وفقا لما أعلنته حكومة الجزيرة اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مسؤولين في حكومة محافظة أوكيناوا قولهم إن القوات الأمريكية أبلغت حكومتهم بأنه تم تأكيد حالات الإصابة تلك بين يومي الثلاثاء والسبت في قاعدة "فوتينما" الجوية وقاعدة "كامب هانسن"، التابعتين لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، وتم إغلاق القاعدتين.

وأوضح المسؤولون، إن الليفتنانت جنرال ستايسي كلاردي، قائد القوة الاستطلاعية الثالثة لمشاة البحرية وقائد القوات الأمريكية في أوكيناوا، أوضح وضع العدوى في المنشأتين العسكريتين لحاكم محافظة أوكيناوا ديني تاماكي عبر الهاتف.

وقال سلاح مشاة البحرية الأمريكية، إنه واجه بؤرتين من الأفراد الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وإن جميع الأفراد الذين ثبتت إصابتهم، يخضعون للعزل.

وقبل الإعلان عن العدد الدقيق للإصابات، قال حاكم أوكيناوا، خلال مؤتمر صحفي -إنه "صدم" بتقرير القوات الأمريكية عن الإصابات الجديدة، وأضاف قائلا: "لدينا شك قوي بشأن الإجراءات (التي اتخذتها القوات الأمريكية) لمنع انتشار الفيروس".

وأوضح أن بعض الأفراد العسكريين الأمريكيين أقاموا حفلات في مناطق وسط المدينة والشواطئ في 4 يوليو للاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي، داعيا المشاركين في فعاليات كهذه إلى زيارة الطبيب إذا ما شعروا أنهم ليسوا بخير.

ووفقا لحكومة أوكيناوا، فقد شهدت أيضا قاعدة "كادينا" الجوية وقاعدة "ماكوريوس" الأمريكيتين في أوكيناوا إصابات بفيروس كورونا.يذكر أن الجزيرة الواقعة جنوب اليابان تستضيف الجزء الأكبر من المنشآت العسكرية الأمريكية الموجودة في البلاد.