"صحة جنوب سيناء" تفتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة التمريض

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة التمريض بالمجموعة النوعية لوظائف التمريض التخصصية بديوان عام المديرية.

ووضعت المديرية شروطًا للمتقدمين لشغل الوظيفة، وهي أن يكون مُسكنًا على درجة مالية بوزارة الصحة، وأن يكون المتقدم من شاغلي الدرجة الأولى أو الثانية، وأن يكون حاصلًا علي بكالوريوس تمريض، ويجيد اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وأن يكون حسن السير والسلوك.

وأوضحت المديرية أن الراغب في شغل الوظيفة عليه تقديم بيان حالة وظيفية، موضحًا به تاريخ مباشرة العمل وتقارير الكفاية والجزاءات الموقعة عليه، مشيرة إلى ضرورة اجتياز الاختبارات المقررة بالمقابلة الشخصية.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن تقديم الأوراق سيكون من خلال مكتبه في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان.