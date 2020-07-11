لو كنت طالب ثانوي من أسر "تكافل وكرامة".. كيف تحصل على منحة "التضامن"؟

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، إتاحة 700 منحة دراسية على مدار 5 سنوات، وبواقع 140 منحة سنوية، موزعة على كافة محافظات الجمهورية لطلاب الصف الثالث الثانوي من الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بنظام الساعات المعتمدة في الجامعات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الفريق الممثل للجامعة الأمريكية.

ويقدم برنامج المنح الجامعية الذي تقوم على تنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عددًا كبيرًا من الفرص لمنح دراسية جامعية مقدمة من الوكالة الامريكية للتنمية "USAID" لمدة أربع أو خمس سنوات، وقد يسبقها سنة تمهيدية حسب التخصص الدراسي لما يقرب من 140 طالبًا وطالبة في العام الدراسي 2021/2020، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية.

شروط القبول بالمنح

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس "STEM" طوال سنوات المرحلة الثانوية.

- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي 2019/ 2020 بمجموع لا يقل عن 85%.

- المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية مثل التنمية والخدمة العامة.

ويراعى تحقيق التمثيل المتساوي بين الجنسين والمناطق الجغرافية في كافة المحافظات، والتنوع في التخصصات الدراسية، وذلك بحسب معايير القبول بالجامعات المشاركة وأقسام التخصصات الدراسية.

ويشترك عدد من الجامعات في هذا البرناج، هي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة القاهرة، وعين شمس، وجامعة الإسكندرية، وأسيوط، والمنصورة، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وحُدد آخر موعد للتقديم في 31 يوليو الجاري.

أهداف المنح

- تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا، خاصة ذوي الإعاقة، من الالتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل.

- الإسهام في زيادة فرص العمل بعد التخرج من خلال برامج ريادة الأعمال وتنمية مهارات القيادة.

- تقديم فرص للدراسة ببعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسي واحد.

- تنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة.

- إعداد الحاصلين على المنحة الدراسية ليصبحوا قادة المستقبل ودعاة للتنمية في مجتمعاتهم المحلية.