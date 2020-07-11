إصابة 9 في انقلاب ميكروباص بسوهاج

أصيب، اليوم، 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي "الشوش – بلصفورة" بمركز سوهاج، ونُقل المصابون إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وأُخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بدائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق.

وأصيب في الحادث كل من البدري محمود السيد، 53 عامًا، مصابًا سحجات وكدمات متفرقه، و"ناهد.م.ع"، 35 عامًا، مصابه بكدمات متفرقة، و"دعاء.ا.م"، 30 عامًا، مصابة بجرح قطعي بالأنف، ومحمد أحمد السيد، 40 عامًا، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و"عبير.م.ع"، 35 عامًا، بكسر بعظمه الفخذ الأيسر، و"سعاد.ع.ا"، 23 عامًا بكدمات متفرقة، و"جولي.م.ع"، 25 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"ماجي.هـ.ج"، 25 عامًا، باشتباه بكسر بالساق اليمنى، وحامد تركي ياسين، 30 عامًا، باشتباه كسر بالساعد الأيسر.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.