بدء امتحانات الفرق النهائية بـ"بنات عين شمس" الاثنين

تنطلق، بعد غد الاثنين، أعمال امتحانات السنوات النهائية للفصل الدراسي الثاني للأقسام الأدبية والعلمية العامة والتربوية وبرامج الساعات المعتمدة والتعليم المفتوح بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس.

ووفق بيان صادر عن الكلية، تبدأ امتحانات السنة النهائية للفصل الدراسي الثاني، الساعة التاسعة صباحًا بالكلية على أربع فترات يوميًا وطبقًا للجداول المعلنة، ومنعًا لتكدس الطلاب.

وقالت الدكتورة رقية شلبي عميدة الكلية، إن الامتحانات ستستمر حتى 20 أغسطس المقبل وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، وأكد عليها الدكتور محمود الميتني رئيس الجامعة بضرورة التعاون الدائم مع مستشفيات الجامعة والإدارة الطبية بالجامعة من أجل انتظام وسلامة منظومة الامتحانات.

وقالت الدكتورة رقية شلبي، إن الكلية استعدت لأداء الامتحانات بتعقيم قاعات الامتحانات، والتأكيد علي التهوية الجيدة، وإجراءات الدخول منعًا للتكدس من أجل الحفاظ على صحة الطلاب والتباعد بينهم، مشيرة إلى أن التصحيح يتم إلكترونيًا.