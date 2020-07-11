محافظ الإسكندرية: غرقى "النخيل" تسللوا خلسة إلى الشاطئ فجرا

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم رصد غرق 11 شخصًا بشاطئ النخيل، ولم يكن من بينهم أحد من أبناء المحافظة.

وأوضح أن الغرقى تسللوا فجرًا إلى الشاطئ، رغم وجود الكثير من اللافتات التي تؤكد غلق الشاطئ ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المحافظة أغلقت 61 شاطئًا عامًا لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، غير أن هناك عدد من المواطنين قاموا بالنزول للبحر الساعة الرابعة فجرًا، ووردت بلاغات تفيد بغرق أشخاص في تلك الفترة، موضحًا أنه تم إخراج 9 جثامين من الغرق، ويتبقي جثتين مازال فريق الإنقاذ يبحث عنهم في مياه البحر.

وأكد أن شاطئ النخيل أمامه مئات الأبراج على البحر مباشرة بطول كبير للشاطئ، ما يصعب على المراقبين مراقبه كافة الأماكن به، مشيرًا إلى أنه شواطئ المحافظة تمتد لمسافة 65 كيلو مترًا، وهناك شواطئ مهجورة يذهب لها المواطنون خلسة.

وذكر أنه تم تكليف جمعية 6 أكتوبر الخاصة بشاطئ النخيل بإنشاء سور طولي على الشاطئ، استعدادًا للمرحلة المقبلة بإعادة فتح الشواطئ مرة أخرى أمام المواطنين.

وتابع: "الشاطئ من سنوات طويلة معمول فيه حواجز من الحجارة علشان تخفف الأمواج، والحواجز دي معمولة بطريقة مش سليمة، وبتتسبب في أمواج عالية، ومنذ 20 سنة يعاني ذلك الشاطئ من حالات غرق عدة، وتم توقيع غرامات على كافة الشواطئ التي لم تلتزم بقرارات مجلس الوزراء، وتبدأ بمبلغ 4 الآف جنيه لغير الملتزمين".

وأضاف "تم إغلاق أكثر من 150 كافيه في الإسكندرية لعدم التزام أصحابها بالمواعيد أو الإجراءات الاحترازية، وكذلك رصد حالات تقدم شيشة للزبائن".