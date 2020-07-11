حماية المستهلك: تغريم شركة سيارات مليون جنيه لرفض إعلان أسعارها إليكترونيا

كشف الدكتور أحمد سمير القائم باعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل فرض غرامة 2 مليون جنيه على أي شركة ترفض الإعلان عن سعر المنتج إلكترونيا، قائلا إن القانون 181 الخاص بحماية المستهلك بأن يتم إبراز السعر الخاص بالسلعة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون لم يفرق بين سلعة تباع إلكترونيا أو سلعة تباع في السوق، ومن يفعل ذلك حتى لو كان عبر الإنترنت، يتم تطبيق الغرامة عليه، لأن بعض الشركات تتمنع عن نشر السعر وتبيع بأسعار مختلفة عبر رسائل "الانبوكس" أو عبر الاتصال الهاتفي.

وأشار إلى أنه تم رصد عدد من الشركات التي تتبع هذا الأسلوب عبر الإنترنت، تقوم بوضع المنتج ولا تعلن الأسعار الخاصة بالمنتج، وسيتم عقد اجتماع معهم وتعريفهم بالقانون، ومن لم يلتزم سيتم تطبيق القانون عليهم ويدفعون الغرامة المحددة والتي تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

وأوضح أن هناك داخل الجهاز مجموعة لرصد ما يتم عبر الإنترنت، وهم من قاموا برصد تلك الشركات، مشيرا إلى أنه تم تغريم إحدى شركات السيارات مليون جنيه، وصدر حكم بالحبس ضد صاحب الشركة، بسبب رفضه الإعلان عن الأسعار إليكترونيا.

وطالب من المستهلكين زيادة وعيهم، مشيرا إلى أن الجهاز سيعمل على توعيتهم الفترة المقبلة، مؤكدا أن قانون حماية المستهلك من أقوى القوانين وأعطى الكثير من الحقوق للمستهلك يجب أن يدركها لكي يطالب بها.