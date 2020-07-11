التضامن: صرف 11.351 مليار جنيه من معاشات يوليو

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا، في الصرف لفئة أصحاب المعاشات، الذين يتقاضون أكثر من 3 آلاف جنيه، وفقاً لقيمة المعاش قبل الزيادة (قيمة المعاش فى شهر يونيو) وكل من تخلف عن الصرف خلال الفترة المحددة له، وذلك في إطار خطة الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

و تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمتابعة صرف المعاشات على مدى ساعات اليوم، التي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يوليو، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى آخر تقرير ورد من غرفة العمليات 7.690 مليون حركة صرف، بقيمة إجمالية تزيد على 11.351 مليار جنيه.

وأشار التقرير، إلى انتظام عمليات صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلي، حيث بلغ إجمالى عمليات الصرف 4.633 مليون حالة صرف، بقيمة إجمالية 6.208 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 612 ألف حالة، بقيمة إجمالية تزيد عن 1 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.445 مليون حالة صرف، قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 4.123 مليار جنيه.

وأكدت الـ"القباج"، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والمجتمع بشكل عام، مع الاستمرار في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع أصحاب المعاشات على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم المالية في أي وقت، ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم.

واضافت أن العمل الذي يؤديه موظفي الهيئة في هذه الظروف الاستثنائية، يبين مدى حرصهم على توفير أرقى الخدمات التأمينية للمواطنين بصفة عامة واصحاب المعاشات بصفة خاصة، وسط إجراءات احترازية مشددة، ما يعني الاهتمام الكبير تجاه سلامة المتعاملين وتقديم أفضل خدمة تأمينية لهم في آن واحد.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، اعلنت انه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو لما يزيد عن 8.362 مليون صاحب معاش بقيمة اجمالية تبلغ 21.862 مليار جنيه، حيث يبلغ أجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة اجمالية 6.496 مليار جنيه وأجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بـ8.752 مليار جنيه، في حين تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف تم صرفها منذ أول يوم عمل مقرر لها وفقا لتعليمات البنك المركزى.

وفى سياق متصل أوضحت "القباج"، أنه استمرار لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فى اتخاذ العديد من الاجراءات الاستباقية التى تضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف، حيث تقرر وضع آلية لتقسيم عمليات الصرف على أيام متفرقة من شهر يوليو، وفقاً لقيمة المعاش قبل الزيادة (قيمة المعاش فى شهر يونيو)، وذلك حرصا على انتظام عملية صرف معاشات شهر يوليو، بعد اضافة الزيادة، وكذلك الفرق الشهرى من العلاوات والدفعة الأولى من قيمة المتجمدات المستحقة لقطاع كبير من أصحاب المعاشات.